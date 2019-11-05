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В орловском микрорайоне «Ботаника» нефтепродукты сливают в Оку

Об этом нам рассказали местные жители. Они не только обеспокоены соответствующим запахом, но и опасаются начала экологической катастрофы. На месте нашей съемочной группе рассказали о масштабе проблемы и о ее возможных причинах.

Житель микрорайона «Ботаника» Вячеслав Федорук обеспокоен. Вдоль берега Оки распространяется радужная мазутная плёнка. Нефтяной запах в этом месте соответствующий. Вячеслав показал ливневку, откуда, предположительно, мазут сливается в реку.

Проблема существует уже давно, - говорят жильцы микрорайона. Причина появления пленки не является загадкой. Здесь находится конечная остановка 21-го маршрута. Также тут располагается парковка, полюбившаяся заезжим водителям.

Вячеслав Федорук, житель микрорайона «Ботаника»: «Фуры, грузовые машины здесь останавливаются, и некоторые недобросовестные водители меняют тут масло, сливают здесь, и речка загрязняется, а для нас это катастрофа».

Сложившаяся ситуация может привести к непоправимым последствиям. Масштабы – от уже наносимого вреда природе до возможного возгорания рядом с детским садом. Очистить водную гладь от нефтепродуктов также непросто.

Оксана Яковлева, жительница микрорайона «Ботаника»: «Нам хотелось бы для начала, чтобы здесь разместили знаки, запрещающие останавливаться большегрузам. Я думаю, это не так сложно».

В городской администрации знают о проблеме. Представители уже провели осмотр на месте. Степень опасности станет понятна после лабораторных исследований. Также предстоит обследовать более двадцати ливневых колодцев.

Оксана Тарарыченкова, начальник отдела по природопользованию управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «Эта ливневая канализация - муниципальная, находится в оперативном управлении в УКХ. На этой неделе планируется выезд».

После всех процедур сотрудники административно-технического контроля будут искать нарушителей. В случае выявления таковых, виновным грозит административная ответственность.




Артемий Лукьянчиков
5 ноября 2019 года

 


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