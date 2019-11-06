Новости версия для печати Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков выступит с Инвестиционным посланием на 2020 год Оглашение Инвестиционного послания состоится в Орловском государственном академическом театре им. И. С. Тургенева в 12:00.



Глава региона расскажет о соглашениях, которых удалось достичь в 2019 году, определит векторы дальнейшего развития Орловщины на ближайшие несколько лет.



Также Андрей Клычков обозначит ключевые меры по совершенствованию инвестиционного климата в области. В зале будут присутствовать члены правительства, главы районов, представители бизнесообщества, журналисты.



Прямая трансляция будет вестись с 11:30 на портале Орловской области. orel-region.ru.





Мария Семак

6 ноября 2019 года







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