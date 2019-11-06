В эти дни проходит Всероссийская неделя сбережений

|
среда
6.11.2019
9:41:24
|
|
В эти дни проходит Всероссийская неделя сбереженийДо середины ноября проходят различные мероприятия, цель которых - повысить финансовую грамотность населения. В Орловской области специалисты Роспотребнадзора приурочили к этому событию тематическую горячую линию.
В ведомстве можно узнать все о правах потребителей в сфере оказания финансовых услуг. Отвечать на вопросы о защите прав потребителей специалисты будут до 14 ноября включительно.
Звонки принимают по будням по телефону 8 (4862) 42-26-59.
Кроме того, консультацию и практическую помощь в досудебных делах, а так же защиту в суде можно получить, обратившись непосредственно в управление.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта