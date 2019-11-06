Новости версия для печати В эти дни проходит Всероссийская неделя сбережений До середины ноября проходят различные мероприятия, цель которых - повысить финансовую грамотность населения. В Орловской области специалисты Роспотребнадзора приурочили к этому событию тематическую горячую линию.



В ведомстве можно узнать все о правах потребителей в сфере оказания финансовых услуг. Отвечать на вопросы о защите прав потребителей специалисты будут до 14 ноября включительно.



Звонки принимают по будням по телефону 8 (4862) 42-26-59.



Кроме того, консультацию и практическую помощь в досудебных делах, а так же защиту в суде можно получить, обратившись непосредственно в управление.





Мария Семак

6 ноября 2019 года







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