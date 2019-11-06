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Гимнастка из Орла выиграла медали престижного турнира

Успеха воспитанница орловской гимнастики добилась на турнире «Надежды России» - всероссийских соревнованиях молодых гимнасток.

Соревнования завершились накануне в Сочи. На счету Полины Овешниковой серебро в групповых упражнениях с лентами и бронза – с обручами. Но выступала она за сборную Нижнего Новгорода.

Отметим, что в соревнованиях принимали участие еще две орловские гимнастки, которые представляли свой регион. Однако и Кира Пеленицина и Дарья Левина остались вне первой сотни спортсменок в итоговом протоколе.


Анастасия Дорохова
6 ноября 2019 года

 


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