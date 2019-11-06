Новости версия для печати Гимнастка из Орла выиграла медали престижного турнира Успеха воспитанница орловской гимнастики добилась на турнире «Надежды России» - всероссийских соревнованиях молодых гимнасток.



Соревнования завершились накануне в Сочи. На счету Полины Овешниковой серебро в групповых упражнениях с лентами и бронза – с обручами. Но выступала она за сборную Нижнего Новгорода.



Отметим, что в соревнованиях принимали участие еще две орловские гимнастки, которые представляли свой регион. Однако и Кира Пеленицина и Дарья Левина остались вне первой сотни спортсменок в итоговом протоколе.





Анастасия Дорохова

6 ноября 2019 года







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