Новости версия для печати Медпомощь кромчанам сегодня стала ближе После капитального ремонта открылось инфекционное отделение центральной районной больницы.



Ремонт начали в сентябре прошлого года. Кардинально обновили не только само здание и палаты, но и их «начинку» - мебель и медицинское оборудование.

Юрий Шабунин, главный врач Кромской районной больницы: «Сейчас пока отделение рассчитано на семь коек, но с нового года планируется увеличение объемов оказываемой стационарной медицинской помощи. Как и предполагается, 18 коек - стационарных. Это хватит и на соседние районы, и на наш район. И даже в связи с прохождением федеральной трассы, помощь может оказываться жителям других регионов».

Правда, капремонтом невозможно решить острейшую проблему нехватки медицинских кадров на селе. Актуальной остается и удаленность некоторых деревень от райцентра, а значит, и от качественной помощи. Этот вопрос планируют решить строительством ФАПов.





Татьяна Напольских

5 ноября 2019 года







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