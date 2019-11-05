Новости версия для печати В Орле выявлены признаки коррупционной схемы при модернизации медицинской информационной системы Модернизация медицинской информационной системы была проведена в 45 бюджетных учреждениях здравоохранения Орловской области.



Проверка, проведенная прокуратурой совместно с региональным УФСБ, выявила, что система не функционирует в полном объеме.



Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области: «Оплата указанных контрактов на общую сумму более 65 млн. рублей была осуществлена за фактически невыполненные работы. Как на дату исполнения государственных контрактов, так и на настоящее время ни в одном из бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области приобретенная в рамках госконтрактов медицинская информационная система в полном объеме не функционирует. По фактам злоупотребления должностными полномочиями, нецелевого использования и хищения бюджетных средств прокуратурой вынесено постановление о направлении материалов проверки в СУ СК РФ по Орловской области для решения вопроса об уголовном преследовании виновных в допущенных нарушениях должностных лиц».

Правоохранители установили, что в декабре прошлого года по итогам электронных аукционов государственные контракты на выполнение этих работ выиграла одна из белгородских фирм, но полученных сполна бюджетных денег компания так и не отработала.





Иван Суверин

5 ноября 2019 года







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