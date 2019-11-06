Новости версия для печати В Кромской школе открылся современный физкультурно-оздоровительный комплекс Пока за окном хорошая погода можно ставить легкоатлетические рекорды, играть в баскетбол, волейбол, большой теннис. Зимой футбольное поле легко превращается в хоккейный корт.



Тренировки на старом стадионе для юных спортсменов ушли в прошлое. В районе открыли физкультурно-оздоровительный комплекс. Ждали давно, вот только, что будет он подобного формата, не подозревали. Футбольное поле, две площадки для стритбола, зона тренажеров. А беговые дорожки для легкоатлетов с таким покрытием до этого момента были только в Орле на центральном стадионе.



Алексей Берестов, начальник Управления физической культуры и спорта Орловской области: «Это действительно хороший физкультурно-оздоровительный комплекс, здесь можно и переодеться. В зимнее время будет работать каток, есть трибуны. Я думаю, что в Кромах это станет центром притяжения как для занятия спортом, так и просто для активного отдыха».

Рассчитаны трибуны на сотню мест, и в день открытия доказали свою необходимость - спасли всех от проливного дождя. Сроки сдачи объекта подрядчик задержал на два месяца - всему виной небесная канцелярия.



Максим Корнев, представитель подрядчика: «Лето выдалось дождливое, работы проводить в сырую погоду не рекомендуется по технологии укладки спортивных покрытий. Так, в принципе, все хорошо и сделано по технологии».

Оттачивать свое мастерство кромские спортсмены будут на профессиональных площадках, но уже есть пожелания на будущее.



Иван Митин, глава Кромского района: «Хотелось бы все же, кроме этой площадки, закрытый ФОК получить. Проектно-сметная документация у нас имеется».

На строительство открытой спортивной площадки потратили более 20 миллионов рублей. На ФОК закрытого типа нужно не меньше. Сам район не справится, так что поддержки кромские спортсмены будут искать в области.









Анна Вайсергисер

6 ноября 2019 года







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