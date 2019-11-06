Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
6.11.2019
15:47:03
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Важный вопрос
Передачи "Радио России. Орёл"

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Летопись войны
Следствием установлено
Тургенев. Live
450-летие города Орла
Орёл. Город на века

О нас
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
Орловская область
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

В Кромской школе открылся современный физкультурно-оздоровительный комплекс

Пока за окном хорошая погода можно ставить легкоатлетические рекорды, играть в баскетбол, волейбол, большой теннис. Зимой футбольное поле легко превращается в хоккейный корт.

Тренировки на старом стадионе для юных спортсменов ушли в прошлое. В районе открыли физкультурно-оздоровительный комплекс. Ждали давно, вот только, что будет он подобного формата, не подозревали. Футбольное поле, две площадки для стритбола, зона тренажеров. А беговые дорожки для легкоатлетов с таким покрытием до этого момента были только в Орле на центральном стадионе.

Алексей Берестов, начальник Управления физической культуры и спорта Орловской области: «Это действительно хороший физкультурно-оздоровительный комплекс, здесь можно и переодеться. В зимнее время будет работать каток, есть трибуны. Я думаю, что в Кромах это станет центром притяжения как для занятия спортом, так и просто для активного отдыха».

Рассчитаны трибуны на сотню мест, и в день открытия доказали свою необходимость - спасли всех от проливного дождя. Сроки сдачи объекта подрядчик задержал на два месяца - всему виной небесная канцелярия.

Максим Корнев, представитель подрядчика: «Лето выдалось дождливое, работы проводить в сырую погоду не рекомендуется по технологии укладки спортивных покрытий. Так, в принципе, все хорошо и сделано по технологии».

Оттачивать свое мастерство кромские спортсмены будут на профессиональных площадках, но уже есть пожелания на будущее.

Иван Митин, глава Кромского района: «Хотелось бы все же, кроме этой площадки, закрытый ФОК получить. Проектно-сметная документация у нас имеется».

На строительство открытой спортивной площадки потратили более 20 миллионов рублей. На ФОК закрытого типа нужно не меньше. Сам район не справится, так что поддержки кромские спортсмены будут искать в области.




Анна Вайсергисер
6 ноября 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта