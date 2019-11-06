Новости версия для печати ФК «Орёл» в Первенстве союза футбольных федераций «Центр» на шестом месте в турнирной таблице Годом ранее он был только на 11-й строчке. Наша съемочная группа вместе с командой подвела итоги турнира и выяснила, кто же сейчас является лидером.



Дождь футболу не помеха! С таким настроением игроки клуба «Орел» выходят на газон стадиона имени Ленина. Сезон Первенства союза футбольных федераций «Центр» завершен, но тренировки еще продолжаются.



Валерий Ноздрин, главный тренер ФК «Орёл»: «В этом году мы сыграли удачно, заняли шестое место. Хотя могли и выше подняться по турнирной таблице. В некоторых играх мы не смогли дожать соперника. Не хватило нам буквально 2-3 очков, чтобы подняться повыше. А так - команда - третий-четвертый год все вместе работаем. Они все уже наши требования знают. Мы обтерлись, привыкли друг к другу. И результат не заставил себя ждать».

Сейчас ФК «Орёл» - это сплав опыта и молодости. Команда составлена только из местных игроков, как многие болельщики и мечтали когда-то. На каждой позиции есть свои лидеры. К примеру, 20-летний Артем Лукша стал в этом году лучшим бомбардиром команды. Из 68 мячей он забил 16.



Артём Лукша, полузащитник ФК «Орёл»: «Важно, чтобы выигрывала команда. А это просто статистика, она больше для СМИ идет. Важно, чтобы мы выигрывали, очки прибавлялись в таблице».

Третий сезон ФК «Орел» в любительской лиге уже стал историей. Но команда не уходит в отпуск, а лишь меняет футболки с зеленых на синие. Впереди у игроков - матчи Национальной студенческой футбольной лиги в Орле и Евпатории. Отпуск спортсменов ждет только в начале декабря.









Анастасия Дорохова

6 ноября 2019 года







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