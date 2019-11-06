Водитель сразу не понял, что ему требуется помощь

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среда
6.11.2019
15:47:10
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Водитель сразу не понял, что ему требуется помощьДТП произошло в Орле утром 5 октября.
5 октября в Орле в 8:35 водитель 1986 г.р., управляя автомобилем «Лада Гранта», следовал по ул. Герцена и при выезде на регулируемой перекресток с улицей Московской в районе д. 45 произошло столкновение с автомобилем «Ниссан X-TRAIL», который следовал по ул. Московской. Вечером этого дня из больницы им. Семашко поступило сообщение о том, что за медицинской помощью обратился водитель «Лады», после осмотра отпущен.
За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 21 ДТП. Среди них одно ДТП с пострадавшим, в результате один человек получил телесные повреждения.
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