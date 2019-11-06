Новости версия для печати До 90% юных орловцев к первому классу уже умеют читать и считать Такую тенденцию отмечают учителя начальных классов. Школы раннего развития и курсы подготовки первоклашек все более популярны. Сейчас ребята, которые сели за парты в этом году, уже адаптировались к школе. Чему они научились до школы? И нужно ли так усиленно готовить детей к началу обучения?



К четырем прибавить два – это легче легкого. В классе Галины Николаевны Зарочинцевой все дети до своего первого Дня знаний прошли первоклассную подготовку. Галина Николаевна в школе работает уже 30 лет. За эти годы дети, действительно, изменились, говорит педагог. Они более раскрепощенные, открытые, чем в 90-х годах. А запас знаний и умений говорит скорее о родительской заботе.



Галина Зарочинцева, учитель начальных классов лицея №22 г. Орла: «В нашем лицее 90% деток, которые посещали курс дошколят, и в моем классе такое же процентное соотношение».

Психолог лицея предупреждает родителей: попробовать гранит науки в 5 лет - можно, но энциклопедические знания ребенок, скорее всего, не переварит.



Марина Воробьёва, педагог-психолог лицея №22 г. Орла: «Родители усилено учат детей, какие в космосе планеты находятся, какие химические опыты можно провести, но об элементарных вещах родители забывают. Многие дети не знают, сколько им лет, когда у них день рождения».

Психологу вторят и в Центре оценки качества образования. Уже 4 года здесь отслеживают готовность первоклашек к учебе. И смотрят отнюдь не на умение читать и писать.



Инна Сущенко, заместитель директора – начальник отдела независимой оценки качества образования ОРЦОКО: «Основной задачей мониторинга является обозначение тех точек ближайшего развития для каждого ребенка, которые будут важны ему для вхождения в школьную жизнь».

За время исследования уровень готовности детей к школе значительно не менялся. К первому классу эмоционально и физически готовы 80-89% ребят. Специалисты дают главный совет родителям: ребенок должен научиться учиться, и именно эту цель ставят перед собой правильные дошкольные кружки и курсы. Сегодняшним первоклашкам за партой предстоит провести много лет, так стоит ли поторапливать детство?









Ольга Селиверстова

6 ноября 2019 года







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