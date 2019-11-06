Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
6.11.2019
15:46:33
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Важный вопрос
Передачи "Радио России. Орёл"

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Летопись войны
Следствием установлено
Тургенев. Live
450-летие города Орла
Орёл. Город на века

О нас
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
Орловская область
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

До 90% юных орловцев к первому классу уже умеют читать и считать

Такую тенденцию отмечают учителя начальных классов. Школы раннего развития и курсы подготовки первоклашек все более популярны. Сейчас ребята, которые сели за парты в этом году, уже адаптировались к школе. Чему они научились до школы? И нужно ли так усиленно готовить детей к началу обучения?

К четырем прибавить два – это легче легкого. В классе Галины Николаевны Зарочинцевой все дети до своего первого Дня знаний прошли первоклассную подготовку. Галина Николаевна в школе работает уже 30 лет. За эти годы дети, действительно, изменились, говорит педагог. Они более раскрепощенные, открытые, чем в 90-х годах. А запас знаний и умений говорит скорее о родительской заботе.

Галина Зарочинцева, учитель начальных классов лицея №22 г. Орла: «В нашем лицее 90% деток, которые посещали курс дошколят, и в моем классе такое же процентное соотношение».

Психолог лицея предупреждает родителей: попробовать гранит науки в 5 лет - можно, но энциклопедические знания ребенок, скорее всего, не переварит.

Марина Воробьёва, педагог-психолог лицея №22 г. Орла: «Родители усилено учат детей, какие в космосе планеты находятся, какие химические опыты можно провести, но об элементарных вещах родители забывают. Многие дети не знают, сколько им лет, когда у них день рождения».

Психологу вторят и в Центре оценки качества образования. Уже 4 года здесь отслеживают готовность первоклашек к учебе. И смотрят отнюдь не на умение читать и писать.

Инна Сущенко, заместитель директора – начальник отдела независимой оценки качества образования ОРЦОКО: «Основной задачей мониторинга является обозначение тех точек ближайшего развития для каждого ребенка, которые будут важны ему для вхождения в школьную жизнь».

За время исследования уровень готовности детей к школе значительно не менялся. К первому классу эмоционально и физически готовы 80-89% ребят. Специалисты дают главный совет родителям: ребенок должен научиться учиться, и именно эту цель ставят перед собой правильные дошкольные кружки и курсы. Сегодняшним первоклашкам за партой предстоит провести много лет, так стоит ли поторапливать детство?




Ольга Селиверстова
6 ноября 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта