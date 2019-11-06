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Кромы ждут качественной питьевой воды и медицинской помощи

Руководство Кромского района без помощи правительства Орловской области с этими задачами не справится. Но первые шаги в решение проблем уже сделаны.

Накануне губернатор Орловской области посетил Кромской район. Он принял участие в торжественном открытии инфекционного отделения Кромской ЦРБ.

От прежнего инфекционного отделения остались только стены. Все остальное абсолютно новое. В каждой палате теперь появился свой санузел, есть окошко для подачи пищи и кнопка вызова доктора. И этим всем уже пользуются. Рассчитано отделение на семь коек, с поправкой – «пока».

Юрий Шабунин, главный врач Кромской районной больницы: «С начала нового года планируется увеличение объемов оказываемой стационарной помощи, как и предполагается, 18 коек стационарных. Этого хватит на наш район, на соседние районы, и в связи с прохождением здесь федеральной трассы этим отделением могут воспользоваться и жители других областей».

Но если с пациентами нехватки нет, то врачей ищут и зовут на работу. В ЦРБ требуется анестезиолог, рентгенолог, терапевт и педиатр. В инфекционном отделении кадрового голода нет. В нем теперь 11 входных групп. Одна палата предусмотрена для лиц с ограниченными возможностями.

В 2020 году медицина для кромчан станет еще ближе. Планируется строительство Стрелецкого ФАПа и трех модульных. Об этом рассказали жителям на встрече губернатора с активом района. Говорили о необходимости ремонта кровли в школе, просили содействовать в установке остановочного павильона - из-за его отсутствия жителям приходится по федеральной трассе идти пешком. И, конечно, в центре внимания были дороги. Жители деревни Голубица просили губернатора о содействии – необходимо включить заявку о строительстве дороги.

Наталья Шахова, жительница д.Голубица: «Подготовлен проект, получили государственную экспертизу на строительство дороги по деревне Голубица. Жители просят включить нас в программу строительства».

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «У нас региональных средств нет, федеральный Росавтодор нам два замечания выставил по этой дороге - наличие магазина и наличие дома культуры».

Решить проблемы с магазином и домом культуры поручено районным властям, а вот согласование заявки на строительство дороги в Росавтодоре возьмет на себя регион.

Дом культуры - осилят, а вот станцию обезжелезивания в районе самостоятельно не построят. Улучшить качество воды - задача номер один. За последний месяц было около восьми порывов на водопроводной сети, износ больше 80%. Документы на замену готовы, поэтому просят содействовать о включении в спецпрограмму. Помимо проблем обсуждали и планы на перспективу.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сегодня ставим задачу совместными усилиями довести до конца реализацию проектов по строительству маслоэкстракционного завода, строительству завода семеноводческого. Объем инвестиций только по одному семеноводческому заводу - более 800 миллионов рублей. Это новые рабочие места, это новые налоговые поступления в районный бюджет».

Ведется в районе и работа по увековечиванию памяти героев. Так на стене школы появилась мемориальная доска в честь Николая Колосова - фронтовика Великой Отечественной войны.




Анна Вайсергисер
6 ноября 2019 года

 


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