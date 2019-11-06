Новости версия для печати Сегодня утром в Курской области разбилось авто с орловскими номерами Пять человек погибли.



Видео с места ДТП появились в соцсетях. Автомобиль «Ауди-100» под управлением 24-летнего водителя, в котором находились жители Колпнянского района, столкнулся с груженым «Камазом» на автодороге Щигры-Колпна. Трагедия случилась 6 ноября примерно в 3:40. В автомобиле «Ауди» погибли пятеро. Досталось и водителю грузовика - он госпитализирован с серьезными травмами. Мы ждем подробностей от наших курских коллег.





Иван Суверин

6 ноября 2019 года







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