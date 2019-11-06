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Андрей Клычков: Человек остаётся главным ориентиром внимания бюджетной политики региона

Такую позицию обозначил губернатор Орловской области в своём Инвестиционном послании.

В резолюции глава региона обозначил ключевые направления дальнейшего социально-экономического развития Орловщины. Во-первых, это привлечение новых инвестиций. По итогам этого года инвестиционные вложения в основной капитал достигнут практически 52 миллиардов рублей. В будущем эти цифры, уверен губернатор, будут расти, благодаря запуску мценской территории опережающего социально-экономического развития и особой экономической зоны, где для инвесторов разработаны особые условия. Во-вторых, это реализация госпрограмм и нацпроектов, финансирование которых в 2020 году займёт 95% от всего бюджета области. И, в-третьих, что самое главное, вся эта работа направлена на повышение уровня жизни каждого жителя региона.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «С 2017 года общий объём расходов бюджета увеличился более чем на 4,5 миллиарда рублей, что позволило существенно поддержать социальные сферы региона. Так, на развитие здравоохранения за последние два года расходы возросли на 945 миллионов рублей, или на 40%, и составили в 2019 году 3,3 миллиарда рублей. Расходы на социальную политику увеличились свыше чем на 721 миллион рублей и составили более 10,5 миллиардов рублей. Увеличение расходов на образование превысило 862 миллиона рублей, а общие расходы областного бюджета на отрасль достигли 8 миллиардов. Финансирование культуры и спорта в общем объёме выросло на 431 миллион рублей. В 2020 году расходы регионального бюджета на поддержание человеческого капитала - здравоохранение, образование, демографию и культуру достигнут 22,3 миллиардов рублей».



Антон Киселёв
6 ноября 2019 года

 


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