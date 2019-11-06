Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Прерванный маршрут. Сегодня утром в Курской области разбилось авто с орловскими номерами. Пять человек погибли.



- Вектор развития региона. В эти минуты идет обсуждение инвестиционного послания губернатора.



- Чему научили до школы? Нужен ли шестилеткам такой объем знаний? Мы узнали мнение педагогов и психолога.



- Празднику - быть. Завтра официально откроют площадь Содружества в Орле.



- Рывок на пять позиций вверх. Футбольный клуб «Орел» завершил сезон на шестом месте.



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Вести-Орёл

6 ноября 2019 года







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