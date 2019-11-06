Новости версия для печати Строительство проблемных домов в Орловской области будет завершено Это станет возможным благодаря соглашению, которое было заключено между правительством Орловской области и федеральным Фондом защиты прав дольщиков.



Соглашение позволит восстановить права около 400 дольщиков. Оно заключено по двум домам из четырёх – это улица Панчука, 83 и улица Родзевича-Белевича, 5. Их застройщики уже признаны банкротами. Пакет документов по двум другим домам – Бурова, 46 и недострой в Нарышкино – передан в арбитражный суд.



Андрей Емец, начальник управления по государственному строительному надзору Орловской области: «Данное соглашение подразумевает софинансирование окончания строительства. Со стороны федерального фонда это сумма 1 млрд 444 млн. рублей, со стороны правительства это 45 млн. Конечный срок определён 2022 годом, но мы надеемся, что это произойдёт раньше.





Артемий Лукьянчиков

6 ноября 2019 года







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