Орловские росгвардейцы выиграли бронзу ведомственного Чемпионата ЦФО

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среда
6.11.2019
20:53:17
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Орловские росгвардейцы выиграли бронзу ведомственного Чемпионата ЦФОТурнир состоялся на базе главного управления Росгвардии по Москве.
В нем приняли участие команды из 22 территориальных управлений и воинских частей. По итогам турнира первое место заняла команда Главного управления Росгвардии по городу Москве, серебро - у спортсменов из отряда специального назначения «Пересвет», замкнула тройку лидеров команда Управления Росгвардии по Орловской области.
В церемонии награждения победителей и призёров чемпионата принял участие первый заместитель командующего Центральным округом Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Бойко. Он вручил спортсменам кубки, медали и грамоты.
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