Новости версия для печати Курильщики Заводского района Орла должны принести в казну 250 тысяч рублей Штраф в четверть миллиона – за вредные привычки.



Только в Заводском районе Орла за 9 месяцев текущего года полиция зафиксировала 470 фактов курения в запрещенных местах. На данный момент из 250 тысяч рублей штрафов орловцы уплатили 200.



Напомним, в России с 2013 года действует закон, запрещающий курить в общественных местах: на территории школ, больниц, остановок, детских площадок, общепита и так далее. За нарушение закона грозит штраф от полутора до трех тысяч рублей.





Мария Семак

7 ноября 2019 года







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