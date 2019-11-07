Новости версия для печати Сегодня в Орле стартует прием заявок на размещение елочных базаров Документы необходимо подать до 4 декабря в финансово-экономическое управление администрации Орла.



В этом году для торговли новогодними деревьями выделят на два места больше – всего предоставят 31 площадку. Традиционно победителем аукциона станет участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Он получит право заключить договор на размещение елочного базара с 15 по 31 декабря.



В 2019 году елочные базары предлагается разместить по следующим адресам:

ул. Тургенева, в районе дома №41; ул. Октябрьская, в районе дома №57; пер. Трамвайный (сквер кинотеатра «Родина); ул. Пушкина, в районе дома №20; ул. 5-го Августа, в районе дома №19; Наугорское шоссе, в районе дома №82; ул. Московская, в районе дома №112; ул. Льва Толстого, в районе дома №19; пл. Комсомольская, в районе дома №77; ул. Комсомольская, в районе дома №78б (напротив); ул. Авиационная, в районе дома №3; ул. Комсомольская, в районе дома №196; ул. Комсомольская, в районе дома №242; ул. Комсомольская, в районе дома №356; ул. Комсомольская, в районе дома №384; ул. Планерная, в районе дома №69; ул. Машкарина, в районе дома №10; ул. Карачевская, в районе дома №144; ул. Блынского, в районе дома №2; ул. Металлургов, в районе памятника «Металлург»; ул. Раздольная, в районе дома №86; площадь им. Г.К. Жукова; ул. Октябрьская, в районе дома №60 (пересечение с ул. 60-летия Октября); ул. Полесская, в районе дома №53; ул. 8 Марта, в районе дома №19; ул. Приборостроительная, в районе дома №44; ул. Октябрьская, в районе дома №120; Наугорское шоссе, в районе дома №48; ул. Генерала Родина, в районе дома №52; ул. Саханская, в районе дома №2; ул. Кромская, в районе дома №15.

Площадь для размещения объекта составляет 16 кв.м.





Мария Семак

7 ноября 2019 года







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