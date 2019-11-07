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Сегодня в Орле стартует прием заявок на размещение елочных базаров

Документы необходимо подать до 4 декабря в финансово-экономическое управление администрации Орла.

В этом году для торговли новогодними деревьями выделят на два места больше – всего предоставят 31 площадку. Традиционно победителем аукциона станет участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Он получит право заключить договор на размещение елочного базара с 15 по 31 декабря.

В 2019 году елочные базары предлагается разместить по следующим адресам:
  1. ул. Тургенева, в районе дома №41;
  2. ул. Октябрьская, в районе дома №57;
  3. пер. Трамвайный (сквер кинотеатра «Родина);
  4. ул. Пушкина, в районе дома №20;
  5. ул. 5-го Августа, в районе дома №19;
  6. Наугорское шоссе, в районе дома №82;
  7. ул. Московская, в районе дома №112;
  8. ул. Льва Толстого, в районе дома №19;
  9. пл. Комсомольская, в районе дома №77;
  10. ул. Комсомольская, в районе дома №78б (напротив);
  11. ул. Авиационная, в районе дома №3;
  12. ул. Комсомольская, в районе дома №196;
  13. ул. Комсомольская, в районе дома №242;
  14. ул. Комсомольская, в районе дома №356;
  15. ул. Комсомольская, в районе дома №384;
  16. ул. Планерная, в районе дома №69;
  17. ул. Машкарина, в районе дома №10;
  18. ул. Карачевская, в районе дома №144;
  19. ул. Блынского, в районе дома №2;
  20. ул. Металлургов, в районе памятника «Металлург»;
  21. ул. Раздольная, в районе дома №86;
  22. площадь им. Г.К. Жукова;
  23. ул. Октябрьская, в районе дома №60 (пересечение с ул. 60-летия Октября);
  24. ул. Полесская, в районе дома №53;
  25. ул. 8 Марта, в районе дома №19;
  26. ул. Приборостроительная, в районе дома №44;
  27. ул. Октябрьская, в районе дома №120;
  28. Наугорское шоссе, в районе дома №48;
  29. ул. Генерала Родина, в районе дома №52;
  30. ул. Саханская, в районе дома №2;
  31. ул. Кромская, в районе дома №15.

Площадь для размещения объекта составляет 16 кв.м.


Мария Семак
7 ноября 2019 года

 


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