Сегодня в Орле стартует прием заявок на размещение елочных базаров

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|Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
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Сегодня в Орле стартует прием заявок на размещение елочных базаровДокументы необходимо подать до 4 декабря в финансово-экономическое управление администрации Орла.
В этом году для торговли новогодними деревьями выделят на два места больше – всего предоставят 31 площадку. Традиционно победителем аукциона станет участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Он получит право заключить договор на размещение елочного базара с 15 по 31 декабря.
В 2019 году елочные базары предлагается разместить по следующим адресам:
- ул. Тургенева, в районе дома №41;
- ул. Октябрьская, в районе дома №57;
- пер. Трамвайный (сквер кинотеатра «Родина);
- ул. Пушкина, в районе дома №20;
- ул. 5-го Августа, в районе дома №19;
- Наугорское шоссе, в районе дома №82;
- ул. Московская, в районе дома №112;
- ул. Льва Толстого, в районе дома №19;
- пл. Комсомольская, в районе дома №77;
- ул. Комсомольская, в районе дома №78б (напротив);
- ул. Авиационная, в районе дома №3;
- ул. Комсомольская, в районе дома №196;
- ул. Комсомольская, в районе дома №242;
- ул. Комсомольская, в районе дома №356;
- ул. Комсомольская, в районе дома №384;
- ул. Планерная, в районе дома №69;
- ул. Машкарина, в районе дома №10;
- ул. Карачевская, в районе дома №144;
- ул. Блынского, в районе дома №2;
- ул. Металлургов, в районе памятника «Металлург»;
- ул. Раздольная, в районе дома №86;
- площадь им. Г.К. Жукова;
- ул. Октябрьская, в районе дома №60 (пересечение с ул. 60-летия Октября);
- ул. Полесская, в районе дома №53;
- ул. 8 Марта, в районе дома №19;
- ул. Приборостроительная, в районе дома №44;
- ул. Октябрьская, в районе дома №120;
- Наугорское шоссе, в районе дома №48;
- ул. Генерала Родина, в районе дома №52;
- ул. Саханская, в районе дома №2;
- ул. Кромская, в районе дома №15.
Площадь для размещения объекта составляет 16 кв.м.