Новости версия для печати Топор и молоток как аргументы в споре В СК РФ по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Дмитровского района. Чтобы «разобраться» с женщиной, с которой он жил, мужчина использовал топор и молоток.



Как установили следователи, 46-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес несколько ударов молотком и топором по голове своей сожительницы. От полученных травм женщина умерла в больнице. Обвиняемый вину признал. А меру ответственности ему выберет суд.





Татьяна Напольских

6 ноября 2019 года







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