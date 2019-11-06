Новости версия для печати Экономика и социальная сфера должны идти рука об руку. А в центре развития Орловщины стоит человек Эти тезисы сегодня были озвучены в Инвестиционном послании губернатора региона. Экономические задачи и пути их решения Андрей Клычков обозначает в третий раз. В этом году - раньше обычного. Чтобы успеть внести изменения в областной бюджет. Прошлый год, кстати, Орловщина завершила с профицитом в 326 миллионов рублей. И впервые наш регион приступил к погашению долгов.



Перед началом оглашения Инвестиционного послания в орловском драматическом театре яблоку негде упасть. В зале – 800 посадочных мест. Примерно столько же и гостей: депутаты, члены регионального правительства, представители муниципалитетов, а еще эксперты, люди бизнеса, науки, и образования - все те, кому адресовано Инвестпослание губернатора. Обсуждают - не как пройдет, а что ожидает наш регион в следующем году. Векторы развития, финансирование, а главное – реализация поставленных задач.

Руслан Перелыгин, руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в Орловском облсовете: «Мы открыты к диалогу, мы открыты к совместной работе, и мы готовы вместе с исполнительной властью делать наш регион экономически привлекательный и успешным регионом в ЦФО». Вячеслав Морозов, руководитель фракции КПРФ в Орловском облсовете: «Надо развивать в первую очередь промышленность, надо укреплять здравоохранение, сельское хозяйство поднимать». Олег Копин, директор Фонда развития промышленности Орловской области: «Надеюсь услышать от губернатора в послании о том, что будет усилена работа, в регион будут приходить предприятия именно промышленного сектора». Андрей Куцын, руководитель фракции ЛДПР в Орловском облсовете: «Хотелось бы, с правовой точки зрения, увидеть привязку данного Инвестиционного послания к бюджету Орловской области, который будет приниматься во втором чтении».

Уже в зале главу региона встречают аплодисментами. После – тишина. Потому как от того, что прозвучит – зависит то, как будем работать. В центре Инвестпослания Андрея Клычкова – человек, житель Орловской области. Именно он – главный ориентир бюджетной политики. Это со сцены звучит как постулат уже в первые минуты.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В контексте национальных приоритетов термин «инвестиции» порождает новый смысл, подразумевая не только вложения в экономику и бизнес, но и в здоровье, образование, качество жизни, демографию, культуру, экологию».

Все это невозможно без инвестиций. Губернатор подчеркнул: в этом году управленческой команде региона удалось на федеральном уровне решить вопросы о создании ТОСЭР «Мценск» и особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Мценском районе. Но новый статус – это и новые обязательства, и не менее амбициозные планы.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Наша задача - грамотно применить эти преимущества для привлечения в экономике внутренних и внешних инвестиций, новых деловых партнеров из России и из-за рубежа». Андрей Беляев, глава г. Мценска: «Резиденты ТОСЭР планируют реализовать свои инвестпроекты на территории Мценска, сумма инвестиций по их планам составляет более 1,7 млрд рублей. И при этом планируется создать более 400 рабочих мест».

Безусловно, процесс экономического развития невозможен без развития социальной сферы. Здравоохранение региона по нацпроекту в этом году получило свыше 650 млн рублей. Бюджет на ближайшие три года - больше полутора миллиардов рублей.



Образование не стоит на месте. Технопарк «Кванториум» в 2020 году станет мобильным, в сельских школах открылись «Точки роста», заработал центр «Созвездие Орла». До 2022 года эта сфера получит еще 278 млн рублей.



В этом году мы впервые вошли в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В нормативное состояние должны привести больше 85% дорог Орла и Орловского района. К примеру, в областном центре ремонт по принципу «от фасада до фасада» завершается. В планах на 2020 год еще 10 объектов.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Идет разработка проектно-сметной документации. И мы ставим перед собой задачу до конца года объявить и провести конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций».

В этом году и оглашение Инвестиционного послания – на месяц раньше обычного. Говорят - чтобы успеть всё учесть при формировании проекта бюджета на 2020-й.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Этот дает нам возможность более четко сконцентрироваться на тех поручениях, направлениях, которые мы должны будем отразить уже в принимаемом бюджете и обсудить со всеми жителями и депутатами для дальнейшей реализации».

В этом году Инвестиционное послание проходит в новом формате. Полтора часа - на ключевые направления. После – онлайн-голосование. Затем – панельная дискуссия. Говорят о нацпроектах как инвестициях в человеческий капитал.



После выступления губернатора на сцене академического театра - уже столичные эксперты и политологи. Сходятся в одном: у Орла есть все шансы привлечь больше инвесторов. Географическое положение, кадры (которые, как известно, решают), инфраструктура.



Подводя итоги, уже в кулуарах обсуждают, как будут работать в условиях обозначенных приоритетов.

Иван Митин, глава Кромского района: «Мы услышали вопросы здравоохранения, образования, строительства дорог, городской среды. Это очень важно для муниципальных образований, потому что за счет этого мы чаще развиваемся, инвестиции в район привлекаем». Леонид Музалевский, председатель Орловского облсовета, секретарь Орловского регионального отделения партии «Единая Россия»: «Создавать новые рабочие места - сегодня я бы, наверное, на первое место эту задачу поставил и перед правительством, перед всеми службами. Потому что сегодня необходимо создавать рабочие места, сегодня необходимо, чтобы молодежь оставалась у нас в регионе». Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы ФС РФ: «Необходимо объединить и бизнес, и промышленность, и власть, и науку, и образование - только в такой кооперации возможно выполнение тех задач, которые стоят перед нами».

На сорока листах Инвестпослания этого года - задачи, планы и конкретные шаги, чтобы каждый житель области ощутил на себе перемены к лучшему.









Надежда Невматулина

6 ноября 2019 года







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