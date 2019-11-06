Экономика и социальная сфера должны идти рука об руку. А в центре развития Орловщины стоит человек

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среда
6.11.2019
20:53:23
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Экономика и социальная сфера должны идти рука об руку. А в центре развития Орловщины стоит человекЭти тезисы сегодня были озвучены в Инвестиционном послании губернатора региона. Экономические задачи и пути их решения Андрей Клычков обозначает в третий раз. В этом году - раньше обычного. Чтобы успеть внести изменения в областной бюджет. Прошлый год, кстати, Орловщина завершила с профицитом в 326 миллионов рублей. И впервые наш регион приступил к погашению долгов.
Перед началом оглашения Инвестиционного послания в орловском драматическом театре яблоку негде упасть. В зале – 800 посадочных мест. Примерно столько же и гостей: депутаты, члены регионального правительства, представители муниципалитетов, а еще эксперты, люди бизнеса, науки, и образования - все те, кому адресовано Инвестпослание губернатора. Обсуждают - не как пройдет, а что ожидает наш регион в следующем году. Векторы развития, финансирование, а главное – реализация поставленных задач.
Уже в зале главу региона встречают аплодисментами. После – тишина. Потому как от того, что прозвучит – зависит то, как будем работать. В центре Инвестпослания Андрея Клычкова – человек, житель Орловской области. Именно он – главный ориентир бюджетной политики. Это со сцены звучит как постулат уже в первые минуты.
Все это невозможно без инвестиций. Губернатор подчеркнул: в этом году управленческой команде региона удалось на федеральном уровне решить вопросы о создании ТОСЭР «Мценск» и особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Мценском районе. Но новый статус – это и новые обязательства, и не менее амбициозные планы.
Безусловно, процесс экономического развития невозможен без развития социальной сферы. Здравоохранение региона по нацпроекту в этом году получило свыше 650 млн рублей. Бюджет на ближайшие три года - больше полутора миллиардов рублей.
Образование не стоит на месте. Технопарк «Кванториум» в 2020 году станет мобильным, в сельских школах открылись «Точки роста», заработал центр «Созвездие Орла». До 2022 года эта сфера получит еще 278 млн рублей.
В этом году мы впервые вошли в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В нормативное состояние должны привести больше 85% дорог Орла и Орловского района. К примеру, в областном центре ремонт по принципу «от фасада до фасада» завершается. В планах на 2020 год еще 10 объектов.
В этом году и оглашение Инвестиционного послания – на месяц раньше обычного. Говорят - чтобы успеть всё учесть при формировании проекта бюджета на 2020-й.
В этом году Инвестиционное послание проходит в новом формате. Полтора часа - на ключевые направления. После – онлайн-голосование. Затем – панельная дискуссия. Говорят о нацпроектах как инвестициях в человеческий капитал.
После выступления губернатора на сцене академического театра - уже столичные эксперты и политологи. Сходятся в одном: у Орла есть все шансы привлечь больше инвесторов. Географическое положение, кадры (которые, как известно, решают), инфраструктура.
Подводя итоги, уже в кулуарах обсуждают, как будут работать в условиях обозначенных приоритетов.
На сорока листах Инвестпослания этого года - задачи, планы и конкретные шаги, чтобы каждый житель области ощутил на себе перемены к лучшему.
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