Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Роковое лобовое. 12 часов работали курские спасатели и следователи на месте ДТП, которое унесло жизни пятерых жителей нашей области. Мы пообщались по телефону с сотрудниками курского ГИБДД.



- Вектор - на развитие области. Андрей Клычков сегодня выступил с инвестиционным посланием.



- Что нам стоит дом достроить? Две «замороженные стройки», возможно, скоро оживут. Москва даёт деньги, на условиях софинансирования.



- Им года - не беда! Сегодня прошел гала-концерт фестиваля артистов «золотого возраста».

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Вести-Орёл

6 ноября 2019 года







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