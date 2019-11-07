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четверг
7.11.2019
1:13:36
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Роковое лобовое. 12 часов работали курские спасатели и следователи на месте ДТП, которое унесло жизни пятерых жителей нашей области. Мы пообщались по телефону с сотрудниками курского ГИБДД.
- Вектор - на развитие области. Андрей Клычков сегодня выступил с инвестиционным посланием.
- Что нам стоит дом достроить? Две «замороженные стройки», возможно, скоро оживут. Москва даёт деньги, на условиях софинансирования.
- Им года - не беда! Сегодня прошел гала-концерт фестиваля артистов «золотого возраста».
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