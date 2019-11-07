Новости версия для печати На трассе Орел - Брянск сбили подростка Пострадавшего доставили в больницу



6 октября в 08:40 водитель, управлял «Мицубиси Space Star», следовал по автодороге Орел - Брянск и допустил наезд на 15-летнего подростка, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.



В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в НКМЦ им. З.И. Круглой.



Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 22 ДТП, среди которых четыре ДТП с пострадавшими, в результате три человека получили телесные повреждения и один погиб.





Орловское Информбюро

7 ноября 2019 года







На главную страницу





