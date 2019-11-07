Новости версия для печати В одном из дворов Дмитровска не разъехались две машины Водитель одного из автомобилей получил травмы.



6 октября в Дмитровске 15:30 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21150», в районе дома № 102 по ул. Советской совершал разворот и не предоставил преимущества в движении автомобилю «Фольксваген Пассат», в результате чего произошло столкновение двух транспортных средств. В результате ДТП водитель «ВАЗа» получил телесные повреждения, но от госпитализации отказался.



Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 22 ДТП, среди которых четыре ДТП с пострадавшими, в результате три человека получили телесные повреждения и один погиб.





Орловское Информбюро

7 ноября 2019 года







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