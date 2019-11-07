Новости версия для печати Под колесами автомобиля оказалась пожилая жительница Ливенского района Женщина скончалась в больнице.



ДТП произошло 6 ноября в 17:40 в поселке Сахзаводский Ливенского района. 24-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21140», двигался по ул. Школьной и совершил наезд на 81-летнюю женщину. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована в реанимационное отделение Ливенской ЦРБ. В 21:20 поступило сообщение, что женщина от полученных телесных повреждений скончалась.



Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 22 ДТП, среди которых четыре ДТП с пострадавшими, в результате три человека получили телесные повреждения и один погиб.





Орловское Информбюро

7 ноября 2019 года







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