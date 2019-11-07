Новости версия для печати В Новосильском районе Орловской области обнаружили арсенал времен войны Накануне утром сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы выезжали в Новосильский район, где изъяли и уничтожили две минометные мины калибра 50 мм, по одной гранате Ф-1, РПГ-40, РПГ-41 и один запал от гранаты.



Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 13 раз, из них – три выезда на ликвидацию возгораний и десять – на различные происшествия.





Анастасия Дорохова

7 ноября 2019 года







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