Новости версия для печати В деревню Большое Сотниково спасатели выезжали дважды Там случились два пожара за один день - сгорели хозпостройка и зерновая сушилка.



Сообщение о возгорании зерновой сушилки в деревне Большое Сотниково Урицкого района поступило на телефон пожарно-спасательной службы «101» в 12:20. В результате пожара огнем уничтожены два вентилятора. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.



Вечером того же дня, в 21:39, загорелась хозпостройка. В результате пожара постройка выгорела на площади 7,5 квадратных метров. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 13 раз, из них – три выезда на ликвидацию возгораний и десять – на различные происшествия.





Анастасия Дорохова

7 ноября 2019 года







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