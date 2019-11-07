Новости версия для печати Вчера в Орле нашли сразу несколько подозрительных предметов Все они оказались не опасны.



Накануне в 19:05 сотрудники 3-й пожарно-спасательной части города Орла выезжали на улицу Русанова для дежурства. Возле дома на детской площадке были обнаружены два рюкзака. После обследования взрывоопасных предметов обнаружено не было. В рюкзаках находились школьные принадлежности.



В 20:37 сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части выезжали на улицу Комсомольскую для дежурства. Возле дома был обнаружен чемодан. После обследования взрывоопасных предметов обнаружено не было. Чемодан был пуст.



Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 13 раз, из них – три выезда на ликвидацию возгораний и десять – на различные происшествия.





Анастасия Дорохова

7 ноября 2019 года







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