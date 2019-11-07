Новости версия для печати Красный мост в Орле для автомобилей не закрыт Движение по переправе в ночное время только ограничено. В этом убедился наш корреспондент Антон Киселев. Минувшей ночью он наблюдал за ремонтом моста. Конкретнее - стыков трамвайных путей. Из-за перепадов температуры, и выросшей нагрузки они провалились.



На днях некоторые орловских СМИ дали информацию о том, что движение по Красному мосту в ночное время для автомобилей закрыто. Из-за ремонта. На фоне последних новостей, касающихся моста Дружбы, у многих горожан это вызвало негодование. На деле же информация подтвердилась лишь отчасти. Ремонт действительно имеет место - в порядок приводятся стыки трамвайных путей. Что касается проезда по мосту - он лишь ограничен. Это означает, что проехать по мосту всё-таки можно. Но, желательно, на низкой скорости, чтобы не стать угрозой для работников Трамвайно-троллейбусного предприятия, производящих ремонт.



Юрий Гордюшин, директор МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие»: «Выполняются работы по текущему содержанию трамвайного пути. Так как сейчас идет перепад температур. Металл при тепле и холоде имеет разную структуру, поэтому идет подготовка к зимнему периоду».

Конкретно - монтажники выравнивают стыки. Где-то они имеют перепад по уровню, где-то щели. Но для трамвайных путей - это естественный процесс. Один километр рельсов, в зависимости от температуры, может растянуться до 4 сантиметров, а может и сжаться.



Сергей Баздырев, начальник службы пути МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие»: «Далее будут производиться работы по улице Гостиной, уже сделано на улице Фомина. Мы должны уложиться в срок».

А завершить ремонтные работы, согласно установленному графику, бригада монтажников должна 8 ноября. По факту, единственными, кому ремонтники доставляют неудобства, являются жильцы первых домов по улице Фомина и набережной Дубровинского. За временные неудобства руководство Трамвайно-троллейбусного предприятия приносит свои извинения.









Антон Киселёв

7 ноября 2019 года







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