Новости версия для печати Роспотребнадзор: зритель вправе отказаться от билета или абонемента На своем сайте ведомство разместило соответствующую информацию.



Если зритель передумал, скажем, идти в театр за 10 и более дней до спектакля, то он вправе рассчитывать на возврат полной стоимости билета. Прочитал отзывы и решил не ходить за 5 дней до начала - вернут половину потраченных денег. 30% можно получить, если до зрелищного мероприятия или экскурсии осталось не менее 3 дней. Если меньше, то можно остаться ни с чем. Все подробности и номера правовых актов законодательства России, которыми можно подкрепить свои требования, есть на сайте Роспотребнадзора.





Ольга Селиверстова

7 ноября 2019 года







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