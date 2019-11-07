Роспотребнадзор: зритель вправе отказаться от билета или абонемента

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четверг
7.11.2019
15:43:31
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Роспотребнадзор: зритель вправе отказаться от билета или абонементаНа своем сайте ведомство разместило соответствующую информацию.
Если зритель передумал, скажем, идти в театр за 10 и более дней до спектакля, то он вправе рассчитывать на возврат полной стоимости билета. Прочитал отзывы и решил не ходить за 5 дней до начала - вернут половину потраченных денег. 30% можно получить, если до зрелищного мероприятия или экскурсии осталось не менее 3 дней. Если меньше, то можно остаться ни с чем. Все подробности и номера правовых актов законодательства России, которыми можно подкрепить свои требования, есть на сайте Роспотребнадзора.
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