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На Орловщине утилизировали две тонны фальсифицированного сливочного масла

Один из производителей молочной продукции умудрился изготовить из 30 килограммов молока 13 тонн масла. Продукция была поставлена в бюджетные учреждения по всей стране. Фальсификат попал и на Орловщину. Специалисты Россельхознадзора уверяют: никто не отравился, вся партия была утилизирована.

Как производитель из 30 килограмм сырья смог получить 13 тонн масла? Плюс к этому - чтобы доставить его в пункт назначения, на автомобиле преодолели 800 километров за два часа? Эту задачу решила мониторинговая группа Россельхознадзора. Ответ таков: молочная продукция - фальсификат, а молокоперерабатывающий завод - фантом.

Евгений Гущин, замначальника отдела государственного ветеринарного надзора Россельхознадзора по Орловской и Курской областям: «Существует большая вероятность, что производство фактически не существует. А происходит легализация незаконно произведенного продукта. Скорее всего, это не масло сливочное, а не соответствующий требованиям растительно-жировой продукт, в том числе, незаконно ввезенный контрабандным путем с территории стран Таможенного союза».

С ноября этого года найти и распознать несуществующие производства стало проще. Ранее предприниматели, которые кормят нас молочкой, должны были указывать на товаре производителя и адрес. Сейчас обязаны зарегистрироваться и в автоматизированных информационных системах «Цербер» и «Меркурий».

Евгений Гущин, замначальника отдела государственного ветеринарного надзора Россельхознадзора по Орловской и Курской областям: «Недобросовестные предприниматели серьезно не расценивали то, что контролирующий орган сможет дистанционно устанавливать легальность производства и предприятия-фантомы».

Теперь специалисты в электронном виде анализируют, сравнивают и находят нарушения. Наводит на мысль о фальсификате, если производство, по документам, расположено в многоквартирном доме или бизнес-центре. Отслеживание идет по ветеринарному сертификату - это все равно, что паспорт растения или животного. За время действия программы выявлено три случая реализации контрафакта. Организованы проверки.

Евгений Гущин, заместитель начальника отдела государственного ветеринарного надзора Россельхознадзора по Орловской и Курской областям: «Незаконная площадка будет удалена из реестра хозяйствующих субъектов, а уполномоченное лицо, оформляющее данные ветеринарные сопроводительные документы будет заблокировано. Кроме этого данная информация будет передана в правоохранительные органы для проверки на предмет мошенничества».

Все хитрости того, как, например, из литра молока сделать тонну мороженого, знают в лаборатории. Тут ежедневно проверяют сыр, творог, сметану, молоко.

Лариса Кожухова, ведущий химик химико-токсикологического отдела: «На пиктограмме мы видим наличие в молочной продукции растительных жиров. Соответственно, молочная продукция является фальсификатом».

Честность - залог успеха, так что если производитель заявил о растительных компонентах в своей продукции, то это уже не нарушение.




Анна Вайсергисер
7 ноября 2019 года

 


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