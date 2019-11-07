Новости версия для печати Орловские каратисты получили новое оборудование, инвентарь и экипировку Спортивная школа «Орёл-Карат» выиграла грант почти в 2 млн рублей от Фонда поддержки олимпийцев.



Грант получен благодаря благотворительной программе «Поддержка субъектов Российской Федерации в связи с развитие в них новых Олимпийских видов спорта». Напомним, карате включено в программу Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио. На себе новую экипировку первыми опробуют члены взрослой команды Орловской области уже в эти выходные. Они примут участие в Чемпионате России по карате в Казани.





Надежда Невматулина

7 ноября 2019 года







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