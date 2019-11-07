Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Не закрыто, а ограничено. Чтобы развеять мифы о закрытии движения, наш корреспондент сегодня ночью побывал на Красном мосту.



- Как сделать 13 тонн масла из 30 килограммов сырья? Вместе со специалистами Россельхознадзора мы разбирались в тонкостях «молочной» арифметики.



- «Спасибо» - за объективность. Сегодня наша телерадиокомпания получила награды ведомственного конкурса УМВД.



- Грант - на развитие Олимпийского спорта. Школа «Орёл-Карат» получила оборудование и экипировку.



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Вести-Орёл

7 ноября 2019 года







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