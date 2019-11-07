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Сегодня в орловском управлении МВД подвели итоги ведомственного конкурса журналистов

Он традиционно приурочен ко Дню сотрудников органов внутренних дел. ГТРК «Орел» – среди победителей.

Делить с полицейскими тяготы службы в ходе профилактических рейдов, работы на местах преступлений и происшествий журналистам «Вестей» не привыкать. Поэтому к труду телевизионщиков в руководстве УМВД относятся с почтением.

Юрий Савенков, начальник УМВД России по Орловской области: «Без поддержки журналистов люди о нашей работе и не знали бы. Журналисты доносят сведения о нашей работе населению города, области и даже за ее пределами. И огромное за это спасибо. Преступления, к сожалению, все еще совершаются, поэтому будем бороться с ними вместе».

Как отметили в руководстве общественного совета при УМВД, даже критические материалы участников конкурса воспринимаются полицейскими положительно, если они носят конструктивный характер.

Иван Мосякин, председатель общественного Совета при УМВД России по Орловской области: «Журналист высокого уровня профессиональной подготовки, своих человеческих, личностных качеств не может опуститься до простого критиканства».

В пресс-службе УМВД признают: выбирать лучших с каждым годом становится сложнее. Растет и число участников конкурса, и уровень работ.

Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД России по Орловской области: «В данном конкурсе было пять номинаций, в том числе «Журналистика против коррупции», «Люди отваги», «Меняемся вместе», «Гражданская позиция». Конкурсных работ поступило более двух десятков, лучшие работы отбирала специальная комиссия. Естественно, были определенные критерии: полнота материала, профессиональная подача». 

Победу в номинации «Гражданская позиция» нам обеспечил материал о нападении на журналиста во время рейда, проводимого в рамках операции «Нетрезвый водитель». Сюжет рассказывал о том, как корреспондентам «Вестей» подчас приходится делить с инспекторами ДПС неприятные превратности службы. Но все трудности оперативной тележурналистики с лихвой компенсируют открытость и готовность к сотрудничеству регионального главка МВД.




Иван Суверин
7 ноября 2019 года

 


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