Новости версия для печати Об Орле и орловцах - в фотографиях и документах Вся экспозиция выставки, которая сегодня открылась в областном краеведческом музее, это образ Орла в историческом развитии, начиная от момента его основания и заканчивая началом этого века.



Уникальные экспонаты представлены из фондовых коллекций архива, библиотеки имени Бунина и самого музея. Есть книги Пясецкого и Бунина, изданные в Орле в конце 19-го века, редкие фотографии и раритетные вещи разных времен. Как, например, скатерть из дома дворян Драгомановых, на которой оставляли свои автографы известные люди Орла и Петербурга.



Валентина Филимонова старший научный сотрудник Орловского краеведческого музея: «Драгомановы держали открытый дом - у них бывало много интересных людей, это была интеллигенция, представители дворянства, купечества. И было заведено, что все посетители оставляли автографы на скатерти красного сукна, а потом жена и дочь вышивали разноцветными нитками эти автографы. Всего на скатерти 150 автографов».

Интересно посмотреть и подлинные документы о последней дуэли в Орле. Она состоялась в 1900 году и стала предметом разбирательств на самом высоком уровне - императорском. Стрелялись корнет Мандельштам и дворянин Юрасовский, и, конечно, из-за дамы.



Валентина Филимонова, старший научный сотрудник Орловского краеведческого музея: «К счастью, дуэль оказалась бескровной. Была прострелена только пола сюртука Юрасовского. Но потом в течение года была переписка с императорским двором».

Выставка рассказывает о разных периодах двадцатого века, о до- и послевоенной жизни Орла, промышленности, работе строителей, писателей, врачей. Так же можно увидеть подлинные предметы быта, как например, телевизор 1959 года выпуска, много фотографий архитектурного облика Орла и транспорта, и продукцию, которую выпускали многочисленные орловские предприятия.









Эва Стасюлевич

7 ноября 2019 года







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