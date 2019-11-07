Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
7.11.2019
19:55:03
Новости
НОВОСТИ
ВИДЕО

Наши передачи
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Важный вопрос
Передачи "Радио России. Орёл"

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
ВИДЕОАРХИВ "ГТРК "ОРЁЛ"

О нас
Контакты
О НАС

Орловщина
Орловская область
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

Об Орле и орловцах - в фотографиях и документах

Вся экспозиция выставки, которая сегодня открылась в областном краеведческом музее, это образ Орла в историческом развитии, начиная от момента его основания и заканчивая началом этого века.

Уникальные экспонаты представлены из фондовых коллекций архива, библиотеки имени Бунина и самого музея. Есть книги Пясецкого и Бунина, изданные в Орле в конце 19-го века, редкие фотографии и раритетные вещи разных времен. Как, например, скатерть из дома дворян Драгомановых, на которой оставляли свои автографы известные люди Орла и Петербурга.

Валентина Филимонова старший научный сотрудник Орловского краеведческого музея: «Драгомановы держали открытый дом - у них бывало много интересных людей, это была интеллигенция, представители дворянства, купечества. И было заведено, что все посетители оставляли автографы на скатерти красного сукна, а потом жена и дочь вышивали разноцветными нитками эти автографы. Всего на скатерти 150 автографов».

Интересно посмотреть и подлинные документы о последней дуэли в Орле. Она состоялась в 1900 году и стала предметом разбирательств на самом высоком уровне - императорском. Стрелялись корнет Мандельштам и дворянин Юрасовский, и, конечно, из-за дамы.

Валентина Филимонова, старший научный сотрудник Орловского краеведческого музея: «К счастью, дуэль оказалась бескровной. Была прострелена только пола сюртука Юрасовского. Но потом в течение года была переписка с императорским двором».

Выставка рассказывает о разных периодах двадцатого века, о до- и послевоенной жизни Орла, промышленности, работе строителей, писателей, врачей. Так же можно увидеть подлинные предметы быта, как например, телевизор 1959 года выпуска, много фотографий архитектурного облика Орла и транспорта, и продукцию, которую выпускали многочисленные орловские предприятия.




Эва Стасюлевич
7 ноября 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта