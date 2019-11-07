Сегодня площадь Ленина в Орле стала красной

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четверг
7.11.2019
19:55:09
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Сегодня площадь Ленина в Орле стала краснойГорожане отметили День Октябрьской революции. Участники митинга возложили цветы к памятнику вождю мирового пролетариата - Владимиру Ленину.
Со знамёнами и флагами в руках коммунисты региона прошли по главной площади Орла. Этот праздник имеет долгую историю. С 1918 года 7 день ноября отмечался как годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. С 1927 по 1992 его отмечали 7 и 8 ноября, оба дня были выходными. В 1996 году праздник получил новое название - День согласия и примирения. А в 2004 красный день календаря утратил статус нерабочего дня. Ещё через год 7 ноября был объявлен памятной датой - Днём Октябрьской революции 1917 года.
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