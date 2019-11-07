Новости версия для печати Сегодня в «Прямом эфире» у Андрея Малахова история орловца Юрия Кирдюшкина Он пробыл три года в филиппинской тюрьме.



34-летний Юрий Кирдюшкин был задержан в октябре 2016 года за провоз десяти килограммов запрещенных веществ на территорию Филиппин. Молодому человеку грозило пожизненное заключение или смертна казнь, но усилиями общественности и адвокатов удалось доказать, что парня подставили.



Юрий Кирдюшкин готов рассказать все сегодня в программе Андрея Малахова в 17:25 - сразу после выпуска региональных «Вестей».





Вести-Орёл

7 ноября 2019 года







На главную страницу





