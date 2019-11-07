Новости версия для печати Общежитие в Орле может стать площадкой для съемок фильма ужасов Живут или выживают? Жители дома №38 по ул. Металлургов в Орле сегодня не стали отвечать на этот вопрос, а просто пригласили к себе в гости - журналистов, представителей Общероссийского Народного фронта и чиновников.



Этот дом уже не раз становился героем наших материалов. Фасад там осыпается, внутри - с потолка капает вода, на стенах поселился грибок. Обшарпанные стены, старая проводка, в воздухе - запах плесени и нечистот. В этом доме впору снимать фильм ужасов. И здесь, действительно, страшно - только не по сценарию, а по-настоящему.



Дом № 38 душит своих жильцов миазмами. К горлу подступает кашель, на нервы действует постоянный звук бьющей по кафелю воды. Общие здесь душевые, туалет, кухня. Частное - жилые комнаты. Но и в них, опять же, - общий монстр: плесень проедает свежий ремонт за считанные месяцы.



Этому дому больше полувека. Пока здание числилось заводским общежитием хозяин - был, а плесени не было, вспоминают старожилы. Потом дом передали на баланс города. Текло время, утекала вода, сочились от влаги стены. Жильцы винили в проблемах меняющиеся управляющие компании и чиновников, жаловались в разные инстанции, одной из последних стал Общероссийский Народный фронт.

Игорь Дробязгин, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Орловской области: «Городская администрация должна принять максимальные меры, чтобы отремонтировать этот дом, или дать людям другое жилье, где они могли бы жить, или временно переселить куда-то, чтобы провести здесь определенные работы».

Сегодня вместе с представителями администрации фронтовики пошли в народ. Совпадение или нет, но накануне здание обнесли забором. Пока это все, что сделано для безопасности жильцов. Но то ли еще будет.

Владимир Маркин, замглавы администрации города Орла - начальник территориального управления по Северному району: «В 2018 году дом был признан аварийным и подлежащим сносу. В этой связи было принято решение на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям о выделении денег из резервного фонда на проект». Леонид Захарченко, замначальника управления городского хозяйства и транспорта г. Орла: «Проектная организация сейчас обследует дом, после бдет проект на ремонт». Артем Москвичеков, первый заместитель начальника МКУ «УКХ г. Орла»: «Проект по этому дому будет готов к концу года, в соответствии с контрактом буде предусматривать ремонт данного дома, то есть, в части усиления несущих конструкций стены, чтобы не произошло обрушение».

Да, именно ремонт. Пока - не расселение. Дом не попал в программу расселения 2017 года. По планам сносить его должны аж в 2026-м. Сейчас стены хотят подремонтировать, чтобы выдержали еще годочков шесть. Выдержат ли в этих условиях жильцы - нормативные акты, которыми руководствуется администрация, не учитывают.









Ольга Селиверстова

7 ноября 2019 года







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