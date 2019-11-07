Новости версия для печати Сегодня в Орле открыли отремонтированную площадь Содружества Подрядчики, благодаря погоде, смогли завершить работы почти на месяц раньше срока, прописанного в контракте. Праздничное открытие рекреационной зоны сопровождалось запуском нового фонтана.



Фонтан - сухой, светомузыкальный, правда, радовать орловцев он будет недолго - уже завтра его законсервируют до весны.



Площадь Содружества получила своё название в августе 2016 года. Оно посвящено дружеским связям Орла с городами-побратимами: Калугой, Пензой, Новосибирском, Колпино, что под Санкт-Петербургом, Волокамским районом Московской области, а ещё болгарским Разградом, немецким Оффенбахом-на-Майне, сербским Нови-Садом, словенским Марибором и белорусским Жодино.



Большой ремонт сюда пришёл только в минувшем июне. Благодаря орловцам, проголосовавшим за то, чтобы площадь Содружества уже в этом году вошла в программу «Формирование современной городской среды». Территория набрала 11 488 голосов, чем ещё раз оправдала своё название.

Леонид Музалевский, председатель Орловского облсовета: «Я сторонник того, чтобы мы выходили на дальние районы, как у нас говорят, на периферию. С центра города надо смещать приоритеты на окраины. Северный район - не центр города, но его жители вполне имели право получить фонтан, парк для отдыха». Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В целом, комплекс мероприятий, которые в этом году реализуются в городе, беспрецедентен. Мы смогли привлечь дополнительные средства за рамками привычных доходных и расходных обязательств бюджета Орловской области, и выделили на 30% больше средств, чем в прошлом году. И сейчас сумма для приведения в порядок и благоустройств общественных пространств по Орловской области составляет более 750 миллионов рублей». Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Сегодня требуют ремонта прилегающие территории - это проезжая часть, парковочное пространство, тротуары, примыкающие к площади Содружества, именно это является задачей на 2020-21 годы».

Ремонт, стоимостью в 87 миллионов 700 тысяч рублей длился почти 4 месяца. За это время подрядчик уложил плиткой почти 5,5 тысяч квадратных метров тротуара, 450 погонных метров бордюрного камня и в 2,5 раза больше поребрика, становил 42 новые лавочки, 60 фонарей и, самое главное, смонтировал сухой светомузыкальный фонтан, который и стал изюминкой площади. Однако во всю силу фонтан порадует больших и маленьких орловчан только в следующем году. На зиму его законсервируют. Главной достопримечательностью площади Содружества станет ёлка, которая появится здесь ближе к Новому году.









Антон Киселёв

7 ноября 2019 года







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