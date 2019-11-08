В Орловской области идет обновление домов творчества, школ искусств и культурно-досуговых учреждений

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пятница
8.11.2019
7:35:30
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В Орловской области идет обновление домов творчества, школ искусств и культурно-досуговых учрежденийВсе это стало возможным благодаря региональному проекту «Культура». Общий бюджет, который выделен на ремонт зданий, закупку оборудования и решение других задач, составляет почти 144 млн рублей.
До конца года будет проведена реконструкция и капитальный ремонт домов культуры в Болховском, Кромском и Ливенском районах, также будут модернизированы и оснащены современным оборудованием 14 образовательных учреждений в сфере культуры.
Отметим, что сегодня на Орловщине более 9 тысяч детей занимаются в школах искусств, творческих секциях и кружках.
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