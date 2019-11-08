Новости версия для печати В Орловской области идет обновление домов творчества, школ искусств и культурно-досуговых учреждений Все это стало возможным благодаря региональному проекту «Культура». Общий бюджет, который выделен на ремонт зданий, закупку оборудования и решение других задач, составляет почти 144 млн рублей.



До конца года будет проведена реконструкция и капитальный ремонт домов культуры в Болховском, Кромском и Ливенском районах, также будут модернизированы и оснащены современным оборудованием 14 образовательных учреждений в сфере культуры.



Отметим, что сегодня на Орловщине более 9 тысяч детей занимаются в школах искусств, творческих секциях и кружках.





Мария Семак

8 ноября 2019 года







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