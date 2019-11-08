Новости версия для печати Орловцы стали реже покупать жилье на стадии возведения Количество договоров на участие в долевом строительстве снизилось на 11% по сравнению с прошлым годом. Такие данные приводит региональный Росреестр.



Напомним, с июля 2019 года застройщики должны привлекать только свои деньги или средства, взятые в кредит у банка. Собственник оплачивает купленные метры только после того, как дом сдадут в эксплуатации. Если здание не будет достроено, застройщик обязан возместить банку убытки. Новые правила приняты, чтобы защитить интересы покупателей.





Мария Семак

8 ноября 2019 года







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