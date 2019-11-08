Орловские пары стали реже заключать браки

|
пятница
8.11.2019
11:49:28
|
|
Орловские пары стали реже заключать бракиНо и количество разводов – снизилось. Данные за 8 месяцев этого года представил Орелстат.
С января по август о несовместимости заявили 1643 пары и это на 437 разводов меньше, чем было в 2018 году. Впрочем, позитивную статистику омрачает и снижение количества заключенных браков. Оно уменьшилось не так сильно, но все же минус 362 пары по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Не удивительно, что на фоне таких цифр ползет вниз и число новорожденных. За отчетный период на свет появились 4068 малышей, а вот на год раньше их было на 482 больше.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта