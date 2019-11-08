Новости версия для печати Орловские пары стали реже заключать браки Но и количество разводов – снизилось. Данные за 8 месяцев этого года представил Орелстат.



С января по август о несовместимости заявили 1643 пары и это на 437 разводов меньше, чем было в 2018 году. Впрочем, позитивную статистику омрачает и снижение количества заключенных браков. Оно уменьшилось не так сильно, но все же минус 362 пары по сравнению с тем же периодом прошлого года.



Не удивительно, что на фоне таких цифр ползет вниз и число новорожденных. За отчетный период на свет появились 4068 малышей, а вот на год раньше их было на 482 больше.





Мария Семак

8 ноября 2019 года







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