Новости версия для печати В ноябре Орел ждет два масштабных турнира по бадминтону Соревнования пройдут с 18 по 21 ноября.



В Орле пройдет всероссийский турнир «Встающие на крыло» - для юношей и девушек четырех возрастных категорий: до 19 лет, до 17 лет, до 15 лет, до 13 лет. А для спортсменов до 11 лет пройдут отдельные состязания – под названием «Орлята».



Кроме того в эти дни можно принять участие в двух конкурсах – на лучший вопрос космонавту Александру Мисуркину и на лучший фотоснимок на тему «Бадминтон – космический вид спорта». Победителей ждут необычные призы - ракетка, которой играл за пределами атмосферы Александр Мисуркин, и туристическая поездка на Байконур, на старт космического корабля в 2020 году.





Мария Семак

8 ноября 2019 года







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