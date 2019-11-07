Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Жильё со всеми неудобствами. Дождутся ли переселения жильцы бывшего общежития на улице Металлургов в Орле? Вместе с ними сегодня мы искали ответы.



- Движение по Красному мосту - закрыто для автомобилей? Чтобы получить ответ на этот вопрос, наша съемочная группа вышла в ночную смену.



- Не красный день календаря, но, по-прежнему, праздник. В Орле отметили 102-ю годовщину Октябрьской революции.



- Подарок горожанам - на месяц раньше обещанного. Сегодня в Северном районе Орла после реконструкции открыли площадь и запустили фонтан.



- К новым победам - в новой экипировке. Спортшкола «Орел – Карат» выиграла грант от Фонда поддержки олимпийцев.



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Вести-Орёл

7 ноября 2019 года







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