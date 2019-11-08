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Есть такая профессия - преступников ловить

Накануне Дня полиции корреспондент ГТРК «Орел» изучил основные методы работы уголовного розыска.

Когда речь заходит о полицейской романтике, вспоминается именно эта служба. Уголовный розыск вполне мог бы считать своим первым прообразом Разбойный приказ, существовавший в Москве еще до Смутных времен. Однако современный сыск ведет свою историю от советского угрозыска. Она тоже насчитывает больше столетия. Традиции профессиональной преемственности в УГРО чрезвычайно сильны.

Михаил Шулимов, начальник отдела УУР УМВД России по Орловской области: «Мы поддерживаем отношения с ветеранами, стараемся опираться на их опыт, который они передали». 

Николай Фёдоров – один из ветеранов сыска. В музее угро на каждом стенде знакомые ему лица. Охотнее всего бывший сыщик вспоминает рабочие курьезы. В их числе серия весьма избирательных краж из магазинов. Предугадать личность преступника опера тогда не смогли.

Николай Фёдоров, ветеран уголовного розыска: «Залезет, возьмет водки бутылок десять, вино, и забирал, как мы думали, на закуску - пряники и шоколадные конфеты. Мы его задержали - оказался парнишка двенадцати лет, спиртное брал для отца, а конфеты - для себя и для сестры».

А вот лихие девяностые запомнились отставному оперативнику каторжной работой и преступлениями, от которых стыла кровь в жилах.

Николай Фёдоров, ветеран уголовного розыска: «Были преступления, в которых убиты по пять человек - топором зарублены, или убиты сразу три женщины. Раньше мы носили пистолеты, как сейчас авторучки - хватало одного выстрела в воздух».

Современный криминалитет порой напоминает сыщикам про старые времена. В стиле 90-х было совершено этой весной убийство на улице Солнцевской. Однако скоро выяснилось: причина автоматной стрельбы - не криминальная разборка, а личная неприязнь. Убийца пытался уйти за кордон.

Андрей Ветров, заместитель начальника отдела УУР УМВД России по Орловской области: «В ходе задержания данный гражданин признался в совершенном им преступлении, а также рассказал, куда спрятал автомат, из которого произвел убийство».

Однако гораздо больше хлопот сыщикам сегодня доставляют пресловутые социальные мошенники. Старики, которые чаще всего становятся жертвами преступлений, в виду слабого зрения и памяти, не могут дать сыщикам богатого материала. Так поначалу было и с этнической шайкой аферистов, орудовавших в Орле в прошлом году. Однако в ходе расследования, полицейским удалось задержать преступную группу, которая занималась квартирными кражами.

Работа оперативников требует скрытности, для них 10 ноября – вовсе не повод надевать парадный китель и награды. Такую роскошь большинство сыщиков смогут позволить себе, разве что, на пенсии.




Иван Суверин
8 ноября 2019 года

 


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