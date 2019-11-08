Новости версия для печати Студентов Орловского юридического института МВД России им. Лукьянова с профессиональным праздником поздравили ветераны службы 10 ноября в России отмечается День полиции.



Подполковник Николай Ашихмин отдал 30 лет службе в органах внутренних дел. Начинал в патрульно-постовой службе, продолжил - в уголовном розыске. В настоящий момент состоит в ветеранской организации юридического института и передаёт опыт молодому поколению.



Николай Ашихмин, подполковник полиции в отставке: «Мы стараемся продолжать традиции, обучаем навыкам, которые были переданы когда-то нам фронтовиками - это идет на пользу в работе, на пользу закону и обществу».

Будущие сотрудники органов внутренних дел также понимают важность сохранения традиций.



Владислав Кравченко, курсант 2 курса ОрЮИ МВД России им. В.В.Лукьянова: «Мой отец работает в системе МВД, и у меня тут есть друзья, которые также тут учатся на курсах постарше, и которые занимаются творческой деятельностью так же, как и я».

В канун профессионального праздника в институте состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Традиционно, почетные гости, сотрудники, ветераны и курсанты института почтили минутой молчания память сотрудников, погибших на боевом посту. Наиболее отличившиеся сотрудники награждены ведомственными наградами, отмечены грамотами губернатора Орловской области, областного совета народных депутатов, администрации города и горсовета.



Торжества, посвященные праздничной дате, завершились концертом, который стал ярким творческим подарком для почетных гостей, сотрудников, ветеранов и курсантов института.









Артемий Лукьянчиков

8 ноября 2019 года







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