Новости версия для печати Минздрав заинтересовался мобильным приложением для диабетиков, в разработке которого принял участие орловский студент Второкурсник госунивеститета им. Тургенева стал финалистом самого масштабного всероссийского конкурса для IT-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики.



С помощью совершено нового мобильного приложения для больных сахарным диабетом даже ребенок может рассчитать необходимую дозу инсулина в зависимости от того, что и когда он съел. Студент-второкурсник физико-математического факультета ОГУ имени Тургенева Марк Серегин стал одним из разработчиков этого цифрового ресурса.



Марк Серёгин, студент 2 курса физико-математического факультета ОГУ им. И.С. Тургенева: «Мы шли конкретно и целенаправленно, так как у одного из членов нашей команды была ситуация, когда он столкнулся с проблемой сахарного диабета. И мы решили сделать мобильное приложение, которое поможет людям с этим заболеванием сделать жизнь легче и комфортнее».

Сейчас ребята работают над обновлениями приложения и над тем, чтобы адаптировать его под систему андроид. Оно уже отличается высокой степенью надежности и универсальности, а будет еще лучше. Возможности развития почти не ограничены, погрешность расчета дозы инсулина нулевая.



Марк Серёгин, студент 2 курса физико-математического факультета ОГУ им. И.С. Тургенева: «Все данные будут защищены и доступ к ним будет сложно получить. Приложение будет связано со всеми устройствами пользователя, и если родитель меняет какие-то данные, то эти данные меняются и на устройстве ребенка, то есть, все взаимосвязано».

Для преподавателя информатики Владимира Новикова такой результат не стал неожиданностью.



Владимир Новиков, доцент кафедры информатики физико-математического факультета ОГУ им. И.С. Тургенева: «Серьезный парень, занимался обстоятельно. И это приложение выходит за рамки того, чему мы их учим на первом курсе. Он занимался много самостоятельно, изучил программирование под платформу iOS».

Вместе с Марком над приложением работали еще четыре студента из Тулы. Свой проект ребята делали специально для всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». Марк отвечал за дизайн самого приложения и сайта. В результате разработка ребят вышла в финал. Более того - ею заинтересовались в министерстве здравоохранения.



Марк Серёгин, студент 2 курса физико-математического факультета ОГУ им. И.С. Тургенева: «На данный момент мы отправили им нашу презентацию. В презентации описана вся модель приложения, бизнес-модель и как это приложение будет развиваться. Сейчас там решают, насколько это перспективно и в скором времени будет принято решение».

Вместе с Министерством здравоохранения разработкой заинтересовался и Московский физико-технический университет.



Всего же в финал конкурса для IT-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики вышли более 3 тысяч участников. О том, насколько строгим был отбор, говорит тот факт, что на начальном этапе состязания было зарегистрировано около 66 тысяч человек их всех регионов России.









Оксана Гранн

8 ноября 2019 года







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