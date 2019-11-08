Новости версия для печати Орловская полиция принимает поздравления В это воскресенье, 10 ноября, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации отметят профессиональный праздник. Сегодня в актовом зале Орловского института культуры состоялось официальное торжество, посвященное предстоящему празднику.



В фойе института региональным УМВД организована выставка вооружения и спецсредств, которые используются современной полицией, и которые служили милиционерам советского периода. Стражей порядка поздравили первые лица области. Собравшиеся отдали долг памяти сотрудникам МВД, погибшим при исполнении служебного долга. Награды, поощрения и новые погоны были вручены тем из полицейских, кто отличился по службе в этом году.



Юрий Савенков, начальник УМВД России по Орловской области: «Служа Закону, мы служим народу. В текущем году в результате принятых мер нам удалось добиться определенных положительных результатов в оперативно-служебной деятельности. И это благодаря слаженной работе всего гарнизона. И сегодня все, кто верен долгу и присяге, продолжают традиции безупречной службы России и ее народу, сохраняя память о каждом, кто достойно служил Отечеству».





Иван Суверин

8 ноября 2019 года







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