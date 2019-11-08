Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
8.11.2019
15:27:03
Новости
НОВОСТИ
ВИДЕО

Наши передачи
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Важный вопрос
Передачи "Радио России. Орёл"

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
ВИДЕОАРХИВ "ГТРК "ОРЁЛ"

О нас
Контакты
О НАС

Орловщина
Орловская область
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

В Орле обсудили совершенствование механизмов управления качеством образования

Участие в семинаре приняли директора школ и гимназий, специалисты центра оценки качества образования, координаторы подготовки ЕГЭ и другие работники сферы.

Сегодня наш регион - в десятке лучших по уровню проведения Единого госэкзамена. Эта встреча поможет сделать еще один шаг вперед.

Татьяна Крымова руководитель департамента образования Орловской области: «Мы ориентируемся на развитие качественного образования во всех направлениях - это и комфортная образовательная среда, это и высокие образовательные результаты наших обучающихся, это и наш кадровый потенциал».

Сегодня качество обучения в школах находится на контроле самого высшего уровня. Президент поставил задачу к 2024 году войти в число десяти государств с лучшей в мире образовательной системой. Об этом собравшимся напомнила гостья из Федеральной службы обрнадзора.
Антонина Терова, начальник отдела управления оценки качества образования и контроля за деятельностью органов государственной власти субъектов РФ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки: «Для того чтобы этого достичь и к 2024 году мы смогли выполнить соответствующий показатель, который вошел в национальный проект «Образование» необходимо комплексное взаимодействие федерального уровня и региона, муниципалитета, отдельной образовательной организации».

К слову, Орловская область по качеству образования уверенно держится в числе лидеров. Так, в этом году более 80 баллов на ЕГЭ получил каждый третий выпускник в регионе. 70% наших абитуриентов поступили в вузы, из них 74% - на бюджет.


Ольга Селиверстова
8 ноября 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта