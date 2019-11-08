Новости версия для печати В Орле обсудили совершенствование механизмов управления качеством образования Участие в семинаре приняли директора школ и гимназий, специалисты центра оценки качества образования, координаторы подготовки ЕГЭ и другие работники сферы.



Сегодня наш регион - в десятке лучших по уровню проведения Единого госэкзамена. Эта встреча поможет сделать еще один шаг вперед.



Татьяна Крымова руководитель департамента образования Орловской области: «Мы ориентируемся на развитие качественного образования во всех направлениях - это и комфортная образовательная среда, это и высокие образовательные результаты наших обучающихся, это и наш кадровый потенциал».

Сегодня качество обучения в школах находится на контроле самого высшего уровня. Президент поставил задачу к 2024 году войти в число десяти государств с лучшей в мире образовательной системой. Об этом собравшимся напомнила гостья из Федеральной службы обрнадзора.

Антонина Терова, начальник отдела управления оценки качества образования и контроля за деятельностью органов государственной власти субъектов РФ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки: «Для того чтобы этого достичь и к 2024 году мы смогли выполнить соответствующий показатель, который вошел в национальный проект «Образование» необходимо комплексное взаимодействие федерального уровня и региона, муниципалитета, отдельной образовательной организации».

К слову, Орловская область по качеству образования уверенно держится в числе лидеров. Так, в этом году более 80 баллов на ЕГЭ получил каждый третий выпускник в регионе. 70% наших абитуриентов поступили в вузы, из них 74% - на бюджет.





Ольга Селиверстова

8 ноября 2019 года







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