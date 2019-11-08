Новости версия для печати В Орле отремонтируют контейнерные площадки Работы начнутся в понедельник. Подрядчиком стало муниципальное предприятие «Ритуально-обрядовые услуги».



В перечне - 23 объекта - во всех районах Орла. По контракту работы должны завершиться в течение двух месяцев. Стоимость - более 762 тысяч рублей. Напомним, благоустройство контейнерных и бункерных площадок проводится в рамках целевой программы. Она рассчитана на три года - до 2021 года. Всего создадут и отремонтируют 69 площадок.





Надежда Невматулина

8 ноября 2019 года







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