Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Электронные школьные дневники - уже реальность. Что еще обсуждали сегодня руководители школ и столичные гости?



- На ремонт становись! В Орле в порядок приведут 23 контейнерные площадки.



- Есть такая профессия! В преддверии профессионального праздника в Орле сегодня чествовали сотрудников органов внутренних дел.



- Вперед, к рекордам и победам! Орел готовится сразу к двум турнирам по бадминтону.



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Вести-Орёл

8 ноября 2019 года







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